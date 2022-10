Delegada ao 20º COngresso do Partido Comunista da China defende que oceano deve ser protegido

Ela está envolvida no monitoramento ambiental do mar há 20 anos edit

Rádio Internacional da China - A delegada do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, He Xiangying, é um trabalhadora da proteção ambiental marinha na Região Autônoma da Etnia Zhuang de Guangxi.

"O mar é como nossa mãe. O trabalho que fazemos para protegê-lo e monitorá-lo é equivalente a proteger nossa mãe e proteger nossa própria casa", disse He Xiangying.

Ela está envolvida no monitoramento ambiental do mar há 20 anos e conhece muito bem a ecologia marinha da China, especialmente na região do Golfo de Beibu. Ela é responsável pela coleta de amostras, testes e análises de laboratório. Nos últimos dez anos, He Xiangying e seus colegas foram ao mar mais de 560 vezes para coletar amostras e testaram mais de 100 mil conjuntos de dados de laboratório.

He Xiangying disse que a partir dos resultados do monitoramento, a área de boa qualidade das águas do Golfo de Beibu está aumentando ano após ano, há cada vez mais espécies marinhas raras e a situação ecológica está melhorando gradualmente.

