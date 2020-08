Delegada decide não indiciar ex-BBB Felipe Prior por estupro

247 - A delegada responsável titular da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, Maria Valéria Pereira Novaes, decidiu não indiciar o arquiteto e ex-BBB Felipe Prior por estupro.

Segundo Maria Valéria, as apurações não a convenceram de que Prior tenha cometido os crimes. "Estou muito satisfeita com a apuração que fizemos e eu decidi por não indiciar o Felipe Prior. E todos estão me perguntando: "Mas por que, doutora?". E eu respondo: por uma questão de convicção jurídica. A lei me respalda para isso e eu não consegui formar convicção de que ele cometeu os crimes de que foi acusado. Isso não quer dizer que o processo acabou ou que ele é inocente. Nosso relatório ficou em 12 páginas. Agora, é com o Ministério Público".

O pai do ex-BBB, Edmir Prior, comemorou a decisão: "sempre acreditamos na inocência do meu filho".

