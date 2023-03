Delegada é investigada após ser acusada de favorecer Thiago Brennand

Apoie o 247

247 - A Corregedoria da Polícia Civil investiga uma denúncia contra a delegada Nuris Pegoretti, relacionada ao arquivamento do caso de uma mulher que relatou agressões do empresário Thiago Brennand, em Porto Feliz (SP).

Conforme revelado pelo Fantástico deste domingo (5) e publicado no portal G1, uma denúncia anônima enviada ao Ministério Público afirma que a delegada teria recebido R$ 250 mil do empresário para beneficiá-lo na apuração do crime. Por isso, ela está sendo investigada por corrupção passiva.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a delegada, que atuava em Porto Feliz, foi transferida para trabalhar no 3º Distrito Policial de Sorocaba (SP) no último dia 1º, a pedido dela.

