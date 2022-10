Denúncias de assédio eleitoral de empresas aumentam quase 160% em uma semana

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que, até a tarde desta terça-feira (18), recebeu 447 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2022, um aumento de quase 160% em comparação com os números registrados na semana passada, quando 173 denúncias foram enviadas ao MPT.

O assédio eleitoral é crime e ocorre quando um empregador ameaça ou promete benefícios para uma pessoa votar em determinado candidato.

O Sul teve o maior número de denúncias, com 171. Os três estados da região também ocupam a primeira, segunda e terceira posição no ranking, sendo o Paraná o campeão de denúncias, com 64 ocorrências. Santa Catarina apareceu com 54 denúncias, e Rio Grande do Sul com 53.

Em segundo lugar ficou o Sudeste com o maior número de denúncias (136). Depois apareceu o Nordeste (82), seguido pelo Centro-Oeste (37) e o Norte (21).

