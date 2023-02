Depois da chacina no MT, Eduardo Bolsonaro é homenageado e posta vídeo com pessoas atirando

Apoie o 247

247 - Na semana em que dois bolsonaristas mataram sete pessoas em Sinop, Mato Grosso, Eduardo Bolsonaro foi homenageado por uma entidade de extrema direita, nos EUA, e comemorou com um vídeo que mostra a cerimônia e, estranhamente, acrescenta imagens de pessoas atirando com fuzis.

Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro cometeram a chacina depois que perderam uma disputa na sinuca. Uma das vítimas era uma menina de 12 anos, que estava no bar ao lado do pai, também assassinado.

Ezequias, um assassinos, foi morto depois de trocar tiros com a Polícia Militar, que o procurava para cumprir mandado de prisão temporária. Edgar Ricardo de Oliveira se entregou e está na Ala 8 da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

Edgard foi associado de um clube de tiro em Sorriso, também no Mato Grosso.

Nesta sexta-feira (24), Eduardo Bolsonaro foi com o pai e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (o sanfoneiro das antigas lives de Bolsonaro) a um evento do Safari Club International (SCI), em Nashville, Tennessee (EUA).

O Safari Club International reúne armamentistas e apoiadores de Donald Trump. O SCI conferiu a Eduardo Bolsonaro o título de legislador do ano. No vídeo de comemoração postado no Twitter, o filho 03 de Jair Bolsonaro diz que estava falando "verdades sobre o Brasil".

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou o recadastramento de todas as armas colocadas nas mãos de civis durante o governo de Bolsonaro.

Sabe-se que parte delas foi parar nas mãos de quadrilhas de traficantes, ladrões de banco e milicianos.

"Acabou o liberou geral", disse Dino.

Recebi hoje, ao lado de meu pai, a homenagem de legislador internacional do ano no maior evento de caça e pesca esportiva do mundo, o SCI @SafariClubIntl (Safari Club International).



Amanhã postarei meu discurso no qual falei verdades sobre o nosso Brasil aqui no exterior. pic.twitter.com/w4561QGRit — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 25, 2023

