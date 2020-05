Depois de perder o pai para a Covid-19, vereador muda de opinião sobre isolamento

247 - O vereador de Belém Sargento Silvano (PSD) mudou de opinião sobre o enfrentamento ao coronavírus após ver uma parte de sua família infectada e perder o pai para a doença. O parlamentar e pelo menos outros 10 familiares tiveram testes positivos.

Desde o fim de março, Silvado defendia publicamente o fim do isolamento social e a abertura do comércio na capital do Pará. No dia 27 daquele mês, ele publicou texto em rede social defendendo a posição do presidente em cobrar de governadores e prefeitos a abertura do comércio. "Com 30 dias todos verão que o presidente Bolsonaro tinha razão", escreveu.

Meus amigos(as), com 30 dias todos verão que o presidente Bolsonaro tinha razão (abertura imediata do comércio). Como parlamentar estou preocupado, e espero que em breve, o governador e os prefeitos apresentem medidas aceitáveis para preservar os empregos. Oro a Deus por isso! — @sgtsilvano oliveira (@sgtsilvanorotam) March 27, 2020

Em abril, o parlamentar resolveu mudar o discurso. "Eu estou do lado da ciência e não de políticos. Ainda acredito nos médicos, até que provem o contrário", disse.

A partir do 20 de abril, o vereador começou a combater o discurso de Bolsonaro.

"Isso não é uma gripinha, como disse o Bolsonaro. O presidente mente para o povo brasileiro. Bolsonaro perdeu o meu respeito! Falo de tudo que tenho sofrido com minha família nesses últimos dias. Misericórdia Deus", publicou.

COVID - 19



Eu estou do lado da ciência e não de políticos. Ainda acredito nos médicos, até que provém o contrário. — @sgtsilvano oliveira (@sgtsilvanorotam) April 12, 2020

Isso não é uma gripinha, como disse o Bolsonaro. O presidente menti para o povo brasileiro. Bolsonaro perdeu o meu respeito!



Falo de tudo que tenho sofrido com minha família nesses últimos dias. Misericórdia Deus. — @sgtsilvano oliveira (@sgtsilvanorotam) April 20, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.