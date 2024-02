Deputado bolsonarista de extrema-direita faz postagem criminosa e associa Lula ao terrorismo e ao nazismo

Apoie o 247

247 - O deputado bolsonarista de extrema-direita, Gustavo Gayer, que ficou conhecido por falas racistas contra africanos, fez uma postagem criminosa e associando Lula ao terrorismo e ao nazismo.

Nas redes sociais, internautas cobram a quebra de decoro do extremista após graves ataques contra o presidente e também destacam que não é a primeira vez que o homem em questão atenta contra a democracia.

“A quebra de decoro vem de voadora. Não sabe nem o básico pra ocupar seu cargo, heim?”, destacou uma internauta.

“Isso aqui dá uma quebra de decoro linda... O desespero bateu de um jeito que partiram pro tudo ou nada”, destacou outro internauta.

Lula já mandou trocar a sua foto de presidente em todos os ministérios e estatais pic.twitter.com/qxs5fqPSAh — Gustavo Gayer (@GayerGus) February 22, 2024

