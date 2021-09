Deputado de Rondônia propõe que polícia esquarteje criminosos

"Cada policial, não andar só com uma arma, duas armas, [mas também] com um facão", afirmou o deputado estadual Geraldo da Rondônia (PSC-RO), ao comentar a morte de um suposto assaltante pela PM. A ideia, segundo o parlamentar, é "cortar a cabeça do meliante" edit

247 - O deputado estadual de Rondônia Geraldo da Rondônia (PSC) propôs na última terça-feira (31) que os policiais sejam autorizados a portar facões para "cortar a cabeça do meliante". "Cada policial, não andar só com uma arma, duas armas, [mas também] com um facão", afirmou Geraldo da Rondônia (PSC), ao comentar a morte de um suposto assaltante pela PM. "Quando ele tiver esse ato de bravura, ele vai lá, corta a cabeça do meliante, deixa sem cabeça, sem braço e sem perna", acrescentou. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O parlamentar tem problemas com o Judiciário. No caso mais recente, em 19 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cassou o mandato dela por irregularidades no financiamento da campanha de 2018. Outras instâncias precisam confirmar a cassação. Em nota, o parlamentar negou as irregularidades e afirmou que vai recorrer da decisão.

Em dezembro do ano passado, a bailarina Bárbara Knightz disse, em redes sociais, que o deputado deu um tapa nela e também fez xingamentos enquanto ela trabalhava em uma casa de eventos em Ariquemes (RO). O motivo teria sido a recusa em fazer uma performance exclusiva. O parlamentar foi denunciado por lesão corporal e abuso de autoridade.

Em janeiro, ele invadiu uma sala do hospital de Ariquemes com a máscara no queixo e insultou profissionais de saúde, que registraram um boletim de ocorrência.

