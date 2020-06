Deputado Vermelho garante que governo federal é a favor da reabertura de cassinos no país

A reabertura dos cassinos no Brasil continua em pauta no Distrito Federal. Afinal, a reunião ministerial do dia 22 de abril mostrou que o assunto está sendo abertamente debatido e já conta com o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes e do turismo, Marcelo Alvaro.

De acordo com uma reportagem do portal iGaming Brazil, “Deputado Vermelho: ‘Governo é Favorável a Implantação de Cassinos”, o momento atual contribui muito para que a indústria de jogo seja regulamentada e liberada em território nacional.

O ministro do turismo tenta convencer os demais ministros mostrando projeções de como a liberação dos cassinos seria benéfica ao país. Hoje, essa prática já existe! O brasileiro já está acostumado a jogar nas diversas opções de cassinos online, roletas, caça-níqueis e demais jogos disponíveis em plataformas que transportam o jogador aos melhores cassinos de Las Vegas, como é o caso da Frank & Fred, site de apostas recém-chegado ao país, que disponibiliza os mais diversos jogos em um ambiente aconchegante e divertido.

Vale salientar que os cassinos ‘desapareceram’ do Brasil ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra, ainda em 1946. Nos dias de hoje, a retomada desse segmento conta, não apenas com a defesa de empresários e entusiastas do jogo, mas como com diversos políticos que integram a Frente Parlamentar Mista pela aprovação do Marco Regulatório dos Jogos.

“A ideia que ganhou força na Frente Parlamentar é a implantação de cassino no modelo de Las Vegas e Singapura, onde os cassinos funcionam anexados aos grandes centros de lazer. Esses estabelecimentos terão hotéis de luxo, bares, restaurantes, lojas, arena de espetáculos culturais, danceterias e parque temáticos”, declarou o deputado federal pelo Paraná, Nelsi Conguetto Maria, popularmente conhecido como Vermelho.

O posicionamento do próprio Paulo Guedes vai de encontro a essa proposta. “O problema do jogo lá nos recursos integrados. Tem problema nenhum. São bilionários, são milionários. Executivo do mundo inteiro. O cara vem, fazem convenções (…) O turismo saiu de cinco milhões em Cingapura pra trinta milhões por ano. O Brasil recebe seis. Macau recebe vinte e seis milhões hoje (...) Só por causa desse negócio. É um centro de negócios. É só maior de idade”, afirmou Guedes na reunião com ministros e o presidente Jair Bolsonaro.

E, ainda conforme o deputado Vermelho, esses complexos tem potencial para atrair todos os tipos de visitantes e não somente os interessados nos jogos. “Nas conversas que tive com o ministro do turismo e o presidente da Embratur (Gilson Machado), ficou claro que o governo é favorável a implantação de cassinos. O Marcelo (ministro do Turismo) disse que a geração de emprego será muito grande e o Gilson afirmou ter estudos de que o número de turistas estrangeiros poderá triplicar”, finalizou Vermelho.

