Desembargador no Pará recebeu salário de R$ 856 mil em dezembro, diz jornal

O desembolso chegou a R$ 19 milhões a 136 desembargadores e juízes do TJ-PA, que tem os maiores contracheques das Cortes estaduais no Brasil

247 - Juízes do Tribunal de Justiça do estado do Pará (TJPA) registraram os maiores contracheques das Cortes estaduais do Brasil em dezembro. Os subsídios de juízes e desembargadores paraenses bateram os R$ 800 mil, em valores brutos, contando com gratificações natalinas e pagamentos retroativos. No mês passado, o TJ-PA liberou os retroativos a todos os seus magistrados. O desembolso chegou a R$ 19 milhões a 136 desembargadores e juízes. Não foi especificado a que gratificações e benefícios esses pagamentos se referem.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (17) pelo blog do Fausto Macedo, o maior beneficiado foi o corregedor-geral de Justiça do Pará, desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 58 anos, com R$ 856 mil em valores brutos - R$ 678 mil líquidos após descontos. Em novembro, Bezerra Júnior já havia recebido R$ 90 mil em pagamentos retroativos.

Em valores brutos, a folha de pagamento do TJ-PA apontou, em novembro, gastos de R$ 61 milhões com férias, gratificações, pagamentos retroativos e indenizações a desembargadores e juízes. O desembolso em dezembro foi maior e chegou a R$ 88 milhões.

