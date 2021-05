Desenvolvimento ganha impulso em Zhaojin, a "terra vermelha" no noroeste da China

Rádio Internacional da China - O distrito de Zhaojin, a "terra vermelha" do noroeste da China está intensificando o seu desenvolvimento.

No início dos anos 1930, Liu Zhidan, Xie Zichang, Xi Zhongxun e outros revolucionários estabeleceram a 26ª Tropa do Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponeses Chineses e a base revolucionária da região fronteiriça nas províncias de Shaanxi e Gansu, tendo Zhaojin como centro.

A Escola Primária do Exército Vermelho de Beiliang traz a herança da sua história revolucionária. Foi fundada em 1955 na antiga sede revolucionária - o local do Encontro Chenjiapo.

Em junho de 2000, Qi Xin, esposa de Xi Zhongxun e mãe do atual presidente chinês Xi Jinping, visitou a escola. Vendo as salas de aula precárias e instalações antiquadas, ela mobilizou toda a sua família a doar 150 mil yuans (US$ 18.116) para realocar e construir uma nova escola.

Desde então, com o apoio do governo e de diferentes setores da sociedade, a escola vem melhorando suas condições com edifícios acadêmicos e dormitórios recém-construídos, salas de aula bem equipadas e um campo com pistas de borracha sintética.

Em 2015, ao visitar Zhaojin, Xi Jinping enfatizou o reforço do estudo da história das bases revolucionárias, para aprender com a experiência histórica, levando adiante o espírito revolucionário e o bom estilo de trabalho.

O distrito vem se desenvolvendo rapidamente nos últimos anos. Vias expressas, condomínios de reassentamento, lojas de conveniência, estádios e outras infraestruturas foram construídas. O local, antes remoto e atrasado, se tornou um famoso destino do turismo vermelho.

"A renda per capita em 2015 era de 8.848 yuans. Em 2020, subiu para 15.235 yuans", disse Bai Wei, secretário do Comitê do Partido Comunista do distrito de Zhaojin. "O local era pobre e atrasado. Jovens partiram, e moças não queriam casar com moços daqui. Mas nos últimos dois anos, 16 estudantes universitários voltaram", contou.

"Zhaojin é tão bom agora. Voltar e trabalhar nesta terra vermelha dá um senso de honra e ganho", disse Bai.

