Deslizamento de terra leva 8 casas na Noruega (vídeo)

Um deslizamento de terra arrastou oito casas para o mar na cidade de Alta, no norte da Noruega, na quarta-feira (3). Ninguém de se feriu. Assista

247 - A região norueguesa de Finnmark registrou na quarta-feira (3) um deslizamento de terras que destruiu casas e jogou os edifícios no mar do norte do país. O movimento foi de cerca de 800 metros e ninguém ficou ferido.

A polícia local afirmou à agência NTB que um carro também foi levado. Um cachorro acabou no mar, mas ele conseguiu nadar de volta para a terra. A prefeita Monica Nielsen isolou o cabo onde houve o deslizamento.

Assista:

Vídeo impressionante em Alta, Noruega, de um enorme deslizamento de terra arrastando várias casas para o mar. pic.twitter.com/sL0Ql59tka — D.GAMBA (@19DLG) June 3, 2020

