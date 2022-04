Dia da Língua Chinesa da ONU é celebrado em Genebra

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Dia da Língua Chinesa da ONU e o 2º Festival de Vídeo da Língua Chinesa do Grupo de Mídia da China foram celebrados nesta quarta-feira (20) em Genebra, na Suíça. A diretora-geral do Escritório da ONU em Genebra, Tatiana Valovaya, o presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, e o representante permanente da China no Escritório da ONU em Genebra e em outras organizações internacionais na Suíça, Chen Xu, participaram do evento online e proferiram discursos.

Shen Haixiong, que também é o editor-chefe do CMG, afirmou que o Dia da Língua Chinesa da ONU é uma ocasião para celebrar a diversidade de língua e cultura, além de promover o multilateralismo.

De acordo com o presidente, como uma das principais mídias internacionais, o CMG continuará assumindo a missão de um veículo de imprensa responsável, quebrando barreiras e melhorando a compreensão com ações concretas. Desta maneira, será possível trazer tranquilidade e paz, assim como impulsionar a construção da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Shen Haixiong salientou que, através da integração de pensamento, arte e tecnologia, o Festival de Vídeo da Língua Chinesa do CMG apresentará a inovação e o desenvolvimento da cultura tradicional chinesa na nova era, e também demonstrará o intercâmbio entre as esplêndidas civilizações do mundo.

