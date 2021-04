Da criptografia de ponta a ponta à verificação em duas etapas, há várias maneiras de proteger seu perfil do WhatsApp e proteger seus dados.

Não há dúvida de que o WhatsApp não tem rival, como os números também demonstram. E ao longo dos anos, entre as muitas inovações lançadas , a empresa também tem investido na segurança do usuário , trazendo importantes funcionalidades.

O mais significativo é a criptografia ponta a ponta , um sistema necessário, considerando a quantidade de informações que o aplicativo trata todos os dias. Simplificando, a criptografia ponta a ponta, lançada em meados de 2016, evita que as conversas do usuário sejam interceptadas por terceiros.

A tecnologia conta com duas chaves, uma privada e outra pública, que são utilizadas para criptografar e descriptografar mensagens enviadas e recebidas por duas pessoas. Uma tecnologia simples (usada desde os anos 1980), mas eficaz para proteger as comunicações entre os usuários do WhatsApp.

Se quisermos, podemos melhorar ainda mais a segurança da conta , reduzindo assim as chances de nossos dados caírem em mãos erradas. Como? Colocando certas precauções em prática.

Dicas de Segurança e Privacidade no WhatsApp

Atenção ao usar WhatsApp Através da Web

Usar o aplicativo de mensagem WhatsApp através de um site é muito conveniente para bater papo no WhatsApp de seu PC, mas também é a pior vulnerabilidade deste aplicativo. O truque para espionar o WhatsApp de outra pessoa a partir do site é reservar um momento em seu celular desbloqueado (por exemplo, de um amigo que veio nos visitar em casa), abrir a página do WhatsApp no ​​PC e entrar digitalizando o QR código com o smartphone da pessoa a ser verificada.

Até que essa pessoa perceba que tem uma sessão da web do WhatsApp aberta (agora uma notificação aparece no telefone toda vez que a web do WhatsApp está ativa) ou até que esta pessoa abra a web do WhatsApp por conta própria de seu PC, é possível espionar qualquer conversa futura e bate-papo sem sendo pego.

O WhatsApp Web também pode ser um problema se você usar outro PC que não seja o seu ou que usamos com terceiros, indo embora sem desconectar. Para se proteger desses riscos, nunca perca seu telefone de vista, certifique-se de ter um bloqueio de tela e se você estiver usando o WhatsApp Web, faça-o apenas de seu PC pessoal, que sabemos que ninguém mais pode usar.

Se você estiver usando outro computador, sempre certifique-se de sair do site. Obviamente, fique de olho e nunca evite a notificação persistente que aparece toda vez que você usa o WhatsApp web com sua conta.

Deslogue Onde Estiver Conectado

Como se sabe, o WhatsApp permite que seus usuários (Android, iOS, Windows) utilizem o serviço de mensagens instantâneas até mesmo da web. Basta escanear o código QR em seu smartphone. Isso é tudo. O problema (comum a muitas outras contas) é quando nos esquecemos de sair do sistema.

Um descuido que pode nos custar muito caro. Principalmente se usarmos um pc público. Qualquer pessoa, na verdade, pode acessar nossos dados. Nestes casos, a primeira coisa a fazer é abrir a aplicação a partir do seu smartphone , aceder a “WhatsApp Web” e premir a opção que permite sair de todos os computadores.

Utilize um bom antivírus no seu computador

O uso de um bom software antivírus, pode ajudar a prevenir tentativas remotas de invasão, como no envio de links suspeitos por e-mail e através do próprio WhatsApp.

Tentativas de phishing podem ser utilizadas para tentar obter acesso às suas mensagens e mídias, inclusive do computador utilizado. Bons antivírus pagos como Kaspersky, Norton e BitDefender oferecem um ótimo nível de segurança e ajudam a manter a segurança e privacidade no WhatsApp.

Autenticação de dois fatores

Lançada há alguns meses, a autenticação de dois fatores é uma ferramenta de segurança que impede que outras pessoas acessem nossa conta, utilizando apenas o número do telefone.

Como se sabe, para ativar o serviço de mensagens, o aplicativo precisa de um código de verificação , que se interceptado pode colocar em risco nossos dados. Depois de ativada, a verificação em duas etapas requer um código de 6 dígitos além do número de telefone. Sem o PIN, é impossível usar o WhatsApp.

Para habilitá-lo, abra as configurações do aplicativo. Clique em "Conta" e depois em "Verificação em duas etapas". Neste ponto, você terá que pressionar "Ativar". O WhatsApp solicitará que você insira o código de segurança de 6 dígitos e um endereço de e-mail (útil para redefinir a senha).

Proteja sua privacidade

A maioria das fotos que postamos nas redes sociais, gostaríamos que fossem vistas apenas por nossos amigos. Muitas vezes, no entanto, esquecemos que, se não alterarmos as configurações de privacidade, elas podem ser visualizadas (e baixadas) por qualquer pessoa. O discurso também se aplica ao WhatsApp.

Se não queremos que alguém se apodere da nossa fotografia do perfil é bom agirmos, evitando que tenham acesso às fotos. Como fazer? Nas configurações do aplicativo, abra "Conta" e, a partir daqui, selecione "Privacidade". No próximo menu clique em "Foto do perfil" e por fim em "Meus contatos" .

Bloquear WhatsApp

Deixando de lado senhas e sistemas de segurança biométrica, uma manobra útil para proteger o WhatsApp é contar com aplicativos externos , cuja principal tarefa é bloquear o acesso ao aplicativo do Facebook.

O software simplesmente permite que os usuários definam um código, sem o qual o WhatsApp não pode ser aberto. Os sistemas são muito úteis quando, por exemplo, emprestamos um telefone celular a alguém.

Feche a Galeria de Mídia

Se você se preocupa com a sua privacidade , talvez seja o caso também de bloquear o armazenamento de fotos , enviadas e recebidas via WhatsApp, na galeria de imagens. Embora o processo seja um pouco complexo, pode ser uma arma muito útil contra "bisbilhoteiros".

Verifique se o seu smartphone Android tem um gerenciador de arquivos (geralmente a maioria dos dispositivos tem um pré-instalado) e use-o para pesquisar a pasta de imagens do WhatsApp. ponto, uma vez identificado, pressione o ícone “+” e crie o arquivo .nomedia, reinicie o telefone e as imagens do WhatsApp irão desaparecer da galeria.

Cuidado com links suspeitos

Este ponto merece atenção especial. Na verdade, existem muitos perigos que correm no WhatsApp.

Por ser tão popular, o WhatsApp se tornou um canal fácil para golpes e alarmes falsos. Você pode então receber mensagens com ofertas especiais e links que apenas levam à instalação de malware e vírus em seu telefone por parte de hackers. Não clique em links suspeitos de pessoas desconhecidas.

Proteja o aplicativo via SMS

Sem técnicas específicas de hackers, é possível registrar o WhatsApp em outro smartphone simplesmente lendo o código de confirmação que você recebe via SMS no primeiro acesso.

Se um amigo ou alguém próximo que conhece nosso número de telefone instalar o WhatsApp do zero e indicar para cadastrá-lo com nosso número, ele terá que confirmar sua identidade digitando um código que chega via SMS para o número indicado.

Se essa pessoa puder ler nosso SMS, ela poderá confirmar o acesso à nossa conta do WhatsApp em seu smartphone. O aplicativo SMS é, portanto, essencial para proteger .

Faça backup do WhatsApp

O WhatsApp salva chats e conversas diariamente no Google Drive se você estiver usando um smartphone Android e no iCloud se você estiver usando um iPhone.

Nem é preciso dizer que se alguém consegue acessar nossa conta do Google Drive ou iCloud, pode ter acesso ao backup de chats anteriores no WhatsApp e, portanto, extrair todos os dados que quiser (embora ainda precise trabalhar nisso desde o WhatsApp os backups são criptografados).

Restringir o acesso à foto do perfil

A principal contribuição para o crescimento do WhatsApp sempre foi o fato de você poder enviar uma mensagem para qualquer pessoa com o número do telefone.

A desvantagem desse recurso é que a foto do perfil se torna visível para qualquer pessoa e pode até se tornar uma facilitação, para alguém que não conhecemos, em suas tentativas de clonar ou se disfarçar com nosso perfil. Melhor, portanto, em configurações> conta> privacidade, evite que a foto do perfil seja visível para todos.

Ocultar o último acesso ao WhatsApp

Embora isso tenha pouco a ver com a segurança da conta do WhatsApp, permanece o fato de que ocultar o último acesso ao WhatsApp nas configurações de Privacidade desencoraja qualquer perseguidor e impede que amigos e conhecidos controlem nossas atividades online.

É bom saber que o WhatsApp não nos permite saber as atividades online de terceiros se não permitirmos que vejam nosso último login, mas no final pouco importa.

Solicite o cancelamento da conta

Se vier a pedir o cancelamento da conta, é porque perdeu o seu telemóvel ou alguém o roubou. Nestes casos, é aconselhável desativar o perfil do WhatsApp . A única maneira é enviar um e-mail para a empresa.

A mensagem deve ser enviada para [email protected] e ter o seguinte assunto: “Perdido / roubado: desativação de minha conta” , à qual você deverá adicionar seu número de telefone. Lembre-se de inserir o número por extenso, usando o padrão internacional.

Salientamos que o Whatsapp deve sempre e apenas ser usado no seu telefone, não em outros. Portanto, se não temos nosso smartphone porque ele foi esquecido ou perdido, nunca é conveniente pedir para acessar o aplicativo de conversas do telefone de outra pessoa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.