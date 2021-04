Os golpes via WhatsApp têm sido bastante comuns desde a existência do app. Inúmeras são as mensagens que as pessoas têm recebido informando que ganharam sorteios, brindes, etc.

Hoje em dia, os golpes se aperfeiçoaram ainda mais fazendo com que não só as pessoas sejam enganadas, como os contatos dessa pessoa por meio de uma clonagem enganem ela.

Sendo assim, é preciso ficar atento e vigilante quanto a esses golpes e suspeitar sempre que alguém te oferecer algo que não é comum de acontecer ou que você não esperava.

Antes de aceitar o que estão propondo, procure buscar em outras fontes. Veja aqui como não cair nesses golpes.

05 dicas para não cair em golpes via WhatsApp

Um laboratório voltado para a área de segurança digital da PSafe, o dfndr lab, projetou que cerca de 473 mil pessoas foram vítimas de clonagem de números de celular no Brasil.

Tudo isso só no mês de setembro. Apesar de ser algo bastante tratado e falado por muitas pessoas, ainda há muita gente caindo nesse tipo de coisa.

Para que você não seja mais uma vítima desse tipo de golpe, fique atento a algumas dicas passadas neste conteúdo.

1. Não clique em links que parecem tentadores

Muitas vezes algumas mensagens são encaminhadas até nós, ou até mesmo navegando pela internet encontramos alguns ótimos anúncios.

No entanto, antes de qualquer coisa, é preciso ter cautela e desconfiar de tudo o que vê. Então, apesar de tentador, procure saber sobre o anúncio em outros lugares antes.

Grande parte desses links são maliciosos e possuem o intuito de pegar os seus dados para uma possível clonagem e assim, poder enganar seus contatos.

Tenha cuidado ao clicar em qualquer link que peça para que você forneça seus dados pessoais, financeiros, entre outras coisas.

Não instale nada que você não conheça, nunca!

2. Não envie códigos recebidos de SMS

O golpe responsável por roubar contas do Whatsapp começa quando uma pessoa faz o compartilhamento de dados numéricos para o estelionatário.

Esse código é o responsável por fazer a verificação do seu aplicativo em qualquer lugar. Ou seja, quando você o passa, qualquer pessoa tem acesso ao seu número.

Com essa informação valiosa em mãos, o golpista instala a sua conta no telefone dele e começa a trocar mensagens com seus familiares pedindo dinheiro.

Existem várias maneiras da pessoa conseguir esse código de você. Então fique atento a pessoas se passando por conhecidas que dizem que enviaram por enganos para você repassar.

Então, como medida preventiva, em hipótese alguma faça o compartilhamento de códigos recebidos por sms.

3. Se previna

Para sua segurança, ative nas configurações a verificação de duas etapas para que o acesso a sua conta seja algo difícil de acontecer. Evite usar aplicativos modificados do whatsapp como o GB Whatsapp.

Com isso ativo, o golpista precisará de uma segunda confirmação enviada por sms para outro aparelho. Sendo assim, ainda que você envie o código, passar por essa segurança fica difícil.

4. Desconfie de números novos que se passam por amigos

Esse é um tipo de golpe mais simples que utiliza a foto de uma pessoa, e faz com que ela entre em contato a partir de um novo número dizendo que este agora é seu telefone.

Caso isso te ocorra, desconfie se a nova conta te pedir favores logo de cara. Tente sempre entrar em contato com essa pessoa que o golpista diz ser para que você confirme o golpe.

Tente usar outras redes sociais ou falar com amigos em comum para isso. Uma boa maneira também é pedir chamada de vídeo, ou fazer alguma pergunta muito específica que só essa pessoa saberá responder.

Se prevenir desse tipo de golpe é fundamental, por isso faça com que sua foto apareça apenas para aqueles que são seus contatos. Assim, se evita de você ficar exposto.

5. Fique atento ao estilo do golpe

Existem vários tipos de golpes que os estelionatários se aproveitam. Alguns deles são:

Golpe natal premiado: mensagens de divulgação de sorteio junto a um link;

Vale gás natalino: orienta as pessoas a acessarem um site para poderem adquirir um gás dado pelo governo;

Abono emergencial: induz a pessoa a preencher um formulário com seus dados e pede a confirmação da pessoa na verificação de etapa "não sou um robô". Nesse momento um serviço de telefonia é contratado sem que a pessoa imagine;

Conclusão

Por fim, vimos então alguns dos golpes via WhatsApp e como você pode se prevenir quanto a isso para que não acabe se tornando uma vítima.

Nos conte aqui o que você achou e se você conhece ou já foi vítima de algum deles.

