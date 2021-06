Dicas para usar a tecnologia em favor da saúde e segurança dos filhos

Até mesmo os pais mais resistentes em relação ao uso de tecnologias na criação dos filhos tiveram que abrir exceções durante a pandemia. Afinal, o grande número de atividades acumuladas para fazer dentro de casa tornaram as facilidades trazidas pelos equipamentos ainda mais atrativas. Confira algumas dicas de como utilizar a tecnologia para te ajudar com as crianças, deixando-as mais seguras e saudáveis:

Aproveite os equipamentos de monitoramento

Para os que têm recém-nascidos em casa, a babá eletrônica é um equipamento que pode ajudar muito no monitoramento dos bebês e deixar os pais mais tranquilos, tendo uma grande utilidade para poupar alguns estresses no dia-a-dia. Este tipo de dispositivo evoluiu bastante e, hoje em dia, há modelos com câmeras que mandam as imagens e notificações diretamente para o celular dos pais.

Os pais mais precavidos podem cogitar também um monitoramento para os mais crescidos, que já saem de casa. Existem vários rastreadores conectados, que informam a localização do item em tempo real. Ao colocar um desses na mochila de seu filho, por exemplo, você poderá acompanhar virtualmente o trajeto até a escola, garantindo que nada saia do normal.

Os dispositivos para monitoramento da saúde das crianças também podem ajudar na prevenção de doenças, principalmente caso os pais percebam alguma alteração significativa, quando um diagnóstico médico precoce pode ajudar a evitar problemas maiores. Os relógios inteligentes, que medem alguns índices importantes para a saúde, são exemplos disso. Existem modelos infantis que contam também com joguinhos para as crianças.

Incentivando a atividade física através das tecnologias

Uma das grandes preocupações atuais sobre a saúde infantil diz respeito ao tempo gasto em frente às telas. Em alguns casos, o uso excessivo dos celulares, computadores e videogames pode causar sedentarismo nas crianças. Então, você deve aproveitar o gosto pelos eletrônicos para incentivar a prática de esportes e estimular a movimentação. Para isso, vale a pena tentar criar o gosto por competições, seja através da televisão ou dos games. Além dos benefícios para o corpo, os exercícios também trazem melhoras para as funções cognitivas dos pequenos.

Cuidando da segurança virtual de seus filhos

A internet não é um território seguro nem para os mais velhos. Por isso, você deve tomar muito cuidado com o que os seus filhos fazem na internet. Mas, você não deve olhar as tecnologias como vilãs, e sim incentivar um uso mais saudável dos aparelhos. Converse com os pequenos sobre os perigos da internet, principalmente das redes sociais, sempre ouvindo o lado deles.

Você também não pode proibir o uso, principalmente para as crianças um pouco mais velhas. Algumas redes sociais estão criando novas linguagens audiovisuais, o que pode estimular bastante a inovação e a criatividade já na infância. Então, foque no lado bom e ajude-as a explorar esse lado positivo das redes sociais.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.