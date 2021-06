Dicas para utilizar suas redes sociais no combate ao negacionismo

Assim como as redes sociais ajudaram a propagar os discursos negacionistas que têm feito tanto mal em todo o planeta, especialmente no Brasil, onde as ideias são reforçadas pelas maiores autoridades do país, elas também têm o poder de auxiliar no movimento contrário e ajudar a combater todas as desinformações. Em tempos de pandemia, é necessário utilizar todas as plataformas disponíveis para auxiliar na saúde coletiva, inclusive nossas redes sociais pessoais. Afinal, o negacionismo matae o conhecimento liberta.

Vários cientistas brasileiros já têm reagido aos movimentos divulgando informações científicas com uma linguagem descomplicada nas redes sociais. São várias ferramentas: os podcasts, presentes nas plataformas de áudio, as postagens no Instagram e no Facebook, os vídeos curtos e informativos do TikTok, as mensagens compartilháveis do Whatsapp, entre várias outras.

O primeiro passo para utilizar as suas redes sociais no combate às desinformações é nos seus círculos mais estreitos, como nos grupos do Whatsapp. Mesmo que muitas vezes pareça difícil, o ideal é fugir de confrontos com os que compartilham notícias falsas e mal intencionadas nos grupos. Em vez disso, você deve pesquisar pela verdade e responder a mensagem de modo informativo, dizendo as razões pelas quais tal informação não procede, em um ato quase didático.

Nas postagens nas redes sociais feitas pelas outras pessoas, também temos um grande poder. Ao ver uma notícia falsa em seu feed, pesquise nas agências de checagem, que geralmente abrangem as desinformações mais compartilhadas do momento e, então, responda o post com o link contendo as informações corretas. Dessa maneira, todos os que olharem a postagem enganosa depois, verão o seu comentário com as correções necessárias.

Se você tem algum conhecimento específico que possa ajudar no combate ao negacionismo, não deixe de criar os seus próprios conteúdos. Hoje em dia, existem várias ferramentas acessíveis, principalmente aplicativos de celular, que colaboram na criação de design para postagens, o que pode deixar as informações mais chamativas.

Você também pode criar seus próprios vídeos curtos nas plataformas que estão em evidência, como o TikTok. A rede social do momento, mesmo sendo utilizada predominantemente pelos jovens, é cheia de teorias conspiratórias e notícias falsas. Então, nunca é demais colocar conteúdos de valor nela, pois o alcance atual das postagens na plataforma é enorme. Assim, aproveitamos a alta popularidade da rede que, de acordo com números do site REVIEWBOX, está sendo 4800% mais pesquisada pelos brasileiros atualmente do que antes do início da pandemia.

Mas, o mais importante de tudo é fazer a sua parte na hora de compartilhar qualquer conteúdo. Nunca leia apenas a manchete, entre no site e confirme a veracidade e a credibilidade do veículo e, em caso de qualquer dúvida, faça uma pesquisa rápida sobre o tema e cheque se tudo o que está na notícia é realmente verdade.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.