Dilma condena série de feminicídios: “ser mulher é um risco permanente”

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff usou suas redes sociais neste sábado (26) para lamentar a série de feminicídios que ocorreram no país nos últimos dias.





Thalia Ferraz foi assassinada na frente de familiares na noite desta quinta (24) em Jaraguá do Sul, Rio Grande do Norte. Momentos antes de ser assassinada, ela recebeu mensagem do ex: 'gosta de surpresa?'.

A juíza Viviane Vieira Amaral Arronenzi foi assassinada última quinta-feira (24), alvo de facadas e golpes do ex-marido.

