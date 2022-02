Dilma sobre Cristina Serra: sempre teve um comportamento correto e profissional em relação a mim

Ex-presidente afirma que “não são verdadeiras as ilações” contra a jornalista “sobre qualquer posicionamento dela a favor do golpe” de 2016 edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff fez uma postagem no Twitter neste sábado (26) em defesa da jornalista Cristina Serra, candidata à presidência da ABI (Associação Brasileira de Imprensa).

“A jornalista Cristina Serra sempre teve um comportamento correto e profissional em relação a mim e a meu governo”, escreveu Dilma Rousseff.

“Não são verdadeiras as ilações sobre qualquer posicionamento dela a favor do golpe que sofri. É uma defensora da democracia”, disse ainda.

Em meio à disputa ao comando da ABI, tem circulado em grupos de whatsapp comentários de Cristina Serra na época do impeachment de Dilma Rousseff, quando a jornalista trabalhava na Globo.

Em uma participação sua no quadro “As meninas do Jô”, ela criticou a decisão à época que manteve os direitos políticos de Dilma após o impeachment. “Abre um precedente para outros políticos”, opinou.

Ela se defendeu em um texto no Facebook, reproduzido no blog de Juca Kfouri. Nele, ela diz que o conteúdo que tem circulado "são deturpações, distorções ou simplesmente mentiras" a seu respeito. "A tentativa é de me desqualificar perante amigos e colegas jornalistas, muitos deles eleitores da ABI".

February 26, 2022

