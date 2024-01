Diretor e ator de novela são “denunciados”ao Compliance da Globo; entenda o caso

Apoie o 247

247 - A novela “Terra e Paixão” passa por um momento de turbulência com o elenco, após denúncias de que um ator seria beneficiado na trama do horário nobre da Globo.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, em sua coluna no Metrópoles, “o ator Ivo Gandra foi escalado para a novela, para viver o personagem Frank, um empresário que descobriu Kelvin (Diego Martins) como cantor. Ele chegou a aparecer em alguns capítulos da trama e depois de um tempo sumiu”.

continua após o anúncio

“Segundo fontes, a ideia inicial não era que a passagem fosse apenas uma participação especial, como acabou sendo. Ele, inclusive, voltaria nessa reta final, o que não aconteceu. Isso porque teria chegado ao Compliance da emissora que Ivo era namorado do diretor de núcleo da novela, Emmer Lavinni, e que ele é quem teria escalado o rapaz para a trama, o que teria causado um mal-estar nos bastidores. Ainda de acordo com fontes da coluna, a TV Globo teria uma regra para que autores, diretores e outras pessoas não priorizem parentes, familiares, namorados(as), maridos, esposas ou afins nas obras em que estão trabalhando. Isso seria uma medida para evitar o desfavorecimento de outros profissionais”, explica a jornalista.

