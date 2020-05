Diretoria do Flamengo se encontra com Bolsonaro por apoio a volta aos treinos

Jair Bolsonaro se encontrou com a delegação do Flamengo nesta terça. A direção do clube tenta autorização para voltar aos treinos edit

247 - Na briga com seu adversário político Wilson Witzel, governdor do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro se encontrou nesta terça-feira (19), com o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Márcio Tannure, e outros membros do clube, que defendem o retorno aos treinos em meio às medidas de isolamento.

“Hoje (terça-feira) demos um pequeno passo, mas que pode significar um passo enorme no nosso retorno! Continuamos trabalhando… Vá e vença”, escreveu Tannure.

O Flamengo estabeleceu protocolo próprio de segurança ne desde a semana passada faz testes em jogadores, comissão técnica e demais envolvidos do clube. A intenção é retomar as atividades, mas o time não consegue autorização do governo estadual.

A reunião contou também com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Além da delegação rubro-negra, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, participou do almoço.

Nos bastidores, circula a informação de que Bolsonaro daria apoio ao cluybe parta que Brasília sirva de base par o retorno das atividades. A capital ofereceria toda estrutura de treinamentos e rede hoteleira para o Flamengo e outros clubes interessados.

