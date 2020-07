Dirigente do Botafogo diz que rescisão da Globo com o Carioca vai prejudicar clubes pequenos

Carlos Augusto Montenegro colocou que times grandes do estado conseguirão arrumar uma alternativa, mas que os clubes pequenos serão os principais prejudicados, pois dependem do dinheiro da televisão edit

247 - Dirigente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro disse que a rescisão da Globo com o Campeonato Carioca irá prejudicar os clubes pequenos e o campeonato estadual.

“No primeiro momento, fico com muita pena dos clubes menores e da federação, que vive de televisão. Isso pode ser o início do fim, até do Estadual. Atinge muito mais os clubes menores e a federação”, afirmou.

Ele ainda colocou que “no caso dos clubes maiores, eles vão se defender com a TV própria. A gente vai pensar com calma, até o próximo Estadual, negociar com uma plataforma, pode ser TV, à cabo, YouTube, Facebook, pode ser tudo, mas eu acho que os quatro maiores têm torcida e estrutura para se preparar e tentar enfrentar isso” - em referência a Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo (que já iniciou a transmissão de jogos pelo YouTube).

“Os clubes menores, à princípio, eu vejo a saída para a criação de uma mini-liga. Acho que quem vai sofrer mais é a federação, porque não vai ter negociação direta com quem vai transmitir os jogos, vai aumentar a taxa de jogos”, ressaltou.

Montenegro ainda disse que, por conta da pandemia do coronavírus, a situação econômica dos clubes menores vai ficar ainda mais difícil. Por isso, afirma que “não foi inteligente” terem se colocado ao lado de Flamengo, Vasco e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) em defesa da volta do futebol - apenas Fluminense e Botafogo foram contra no Rio.

“É um ano, por causa da doença , que você poderia riscar do calendário. É um campeonato que ninguém vai sentir saudade. Ninguém respeitou nada, muito tempo parado, os clubes com uma opinião diferente em relação ao problema, os clubes menores muito nervosos para receber a cota de televisão, agora estão arriscados a não receber nada”, reforçou.

