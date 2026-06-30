Dispensa número e libera o nome: Entenda novo recurso do WhatsApp

247 - O WhatsApp começou a liberar a reserva de nomes de usuário, recurso que permitirá iniciar conversas no aplicativo sem a necessidade de compartilhar o número de celular. A novidade, ainda em fase de implementação, busca ampliar a privacidade dos usuários e deve estar disponível de forma mais ampla ao longo de 2026.

Segundo a plataforma, a reserva antecipada permitirá que usuários garantam um apelido exclusivo antes do lançamento global da funcionalidade, que será integrada gradualmente ao aplicativo.

Com a mudança, pessoas e empresas poderão ser encontradas por um nome de usuário, em formato semelhante ao usado em redes sociais, mas com funcionamento distinto. A proposta do WhatsApp é reduzir a exposição do número de telefone em situações nas quais o contato ocorre com pessoas desconhecidas, clientes, prestadores de serviço ou perfis comerciais.

O recurso começou a ser disponibilizado nesta segunda-feira (29/6). Para reservar um nome de usuário, o caminho indicado é acessar as configurações do WhatsApp, entrar em “Conta”, selecionar “Nome de usuário”, digitar o apelido desejado e salvar a opção.

O aplicativo também deve oferecer um gerador de nomes para auxiliar usuários que ainda não definiram um apelido ou que encontrarem indisponibilidade no nome escolhido. Como cada identificação será exclusiva, dois perfis não poderão usar o mesmo nome de usuário.

De acordo com o WhatsApp, mais de 3 bilhões de usuários poderão reservar um nome de usuário. A empresa afirma que a liberação antecipada das reservas tem como objetivo garantir que as pessoas tenham tempo para escolher e proteger o identificador de sua preferência.

Apesar da semelhança com o uso de arrobas em redes sociais, o WhatsApp informou que o novo sistema não funcionará como Instagram ou TikTok. O aplicativo não terá páginas públicas de perfil nem sugestões internas de usuários, mantendo o foco nas conversas privadas.

A expectativa da plataforma é que a maior parte dos usuários utilize o nome de usuário apenas para facilitar contatos com conhecidos, sem tornar o perfil público. Ainda assim, a novidade pode ser especialmente útil para criadores de conteúdo, profissionais autônomos e pequenos negócios que desejam ampliar o contato com clientes sem divulgar o número pessoal.

Para esses casos, o WhatsApp deve permitir a integração com a Central de Contas da Meta. Com isso, será possível vincular o nome de usuário ao mesmo identificador usado no Instagram e no Facebook, facilitando a padronização da presença digital de pessoas e empresas.

A função de adicionar contatos diretamente pelo nome de usuário ainda não está disponível. Segundo o WhatsApp, essa etapa será liberada ainda em 2026, com aviso dentro do próprio aplicativo quando o recurso puder ser usado.

A mudança representa uma das alterações mais relevantes no funcionamento do WhatsApp nos últimos anos. Desde sua criação, o aplicativo tem o número de telefone como principal forma de identificação. Com os nomes de usuário, a plataforma passa a oferecer uma alternativa para quem deseja manter o celular em sigilo, sem abrir mão da comunicação direta pelo mensageiro.

Na prática, a novidade pode reduzir a necessidade de compartilhar números em grupos, redes sociais, atendimentos comerciais e interações pontuais. O recurso também tende a reforçar a segurança em contatos profissionais, especialmente para quem usa o WhatsApp como ferramenta de trabalho.

Mesmo com a reserva já iniciada, o uso completo dos nomes de usuário dependerá da liberação gradual da função. Até lá, o número de celular continuará sendo a principal forma de adicionar e identificar contatos no aplicativo.