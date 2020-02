Disputa por herança milionária de Gugu ganha novo integrante: suposto namorado aparece

247 - Mais uma elemento entrou para a disputa judicial que envolve a fortuna do apresentador Gugu Liberato. Thiago Salvatico, chef brasileiro apontado como namorado do apresentador, estaria formalizando os trâmites para ingressar com ação para fazer parte do espólio.

A informação é da coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo . De acordo com o jornal, o chef teria buscado o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Liberato.

“Thiago foi sim companheiro de Gugu”, disse a advogada Patricia Saggioro Leal. A declaração tenta se contrapor a ação apresentada pela mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam, que acionou a Justiça pedindo reconhecimento da sua união com Gugu e, assim, fazer parte da partilha da herança.

Ainda de acordo com a coluna, Gugu e Thiago mantiveram relação estável por cerca de oito anos e, durante esse tempo, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes.

De acordo com o colunista Léo dias, Thiago mora na Alemanha e, assim como Gugu, também mantinha a relação dos dois em sigilo.