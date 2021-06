Distanciamento ou Isolamento Social - Impactos da redução de circulação de pessoas

Uma das principais recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para conter a propagação do Coronavírus foi e continua sendo o distanciamento social, que implica na redução da circulação de pessoas em vias públicas e locais que, antes do início da pandemia, possuíam grande volume de público, como shoppings, cinemas, teatros e shows.

Os efeitos dessa redução da circulação de pessoas foram percebidos em diversos setores, não apenas na área econômica, como também na social, ambiental, trabalhista e na vida privada, em campos que vão do relacionamento familiar à saúde mental.

O conteúdo abaixo aborda alguns dos impactos e efeitos causados pelo distanciamento social.

Impacto da Redução de Circulação no Trânsito

O trânsito de algumas cidades do Brasil tem sido considerado caótico há muito tempo e o motivo não é apenas relacionado ao tempo que as pessoas gastam para se deslocar de um ponto a outro.

O número de acidentes que resultam em morte é um dos pontos que leva a discussão para outro nível e deixa claro o quanto um projeto de modificação da estrutura de tráfego é necessário em grandes centros urbanos.

Para 2020, a meta da ONU (Organizações das Nações Unidas) para uma cidade de 100 mil habitantes era que ocorressem, no máximo, 9 mortes devido a acidentes de trânsito.

O Estado de São Paulo, mesmo diante das medidas de isolamento social que reduziram consideravelmente a circulação de veículos, ainda registrou 11 mortes a cada 100 mil habitantes.

"São Paulo cumpriu 32% da meta, que era 50% de redução, mesmo em um cenário com incremento de 50% da frota nos últimos 10 anos. (...) Acho que a gente vai dar outro salto da diminuição de óbitos e acidentes", declarou Ernesto Mascellani Neto, presidente do Detran São Paulo, sobre o assunto.

Encerramento de Atividades Empresariais

A Pesquisa “Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas”, que integra as estatísticas experimentais do IBGE, revelou, em junho de 2020, que 70% das 2,7 milhões de empresas em atividade reportaram que a pandemia gerou um impacto negativo sobre o negócio.

A redução do número de pessoas em circulação afetou, principalmente, o comércio de rua e as lojas que dependiam do trânsito das pessoas para a venda de alimentos e bebidas.

Quem era responsável por uma franquia de sorveteria ou pastelaria, por exemplo, contava com as vendas feitas aos transeuntes para alimentar o caixa da empresa e precisou se reinventar de formas antes não imaginadas, para continuar mantendo o negócio em funcionamento.

“A Covid-19 impactou mais fortemente segmentos que, para a realização de suas atividades, não podem prescindir do contato pessoal, têm baixa produtividade e são intensivos em trabalho, como os serviços prestados às famílias, onde se incluem atividades como as de bares e restaurantes, e hospedagem; além do setor de construção”, explica Alessandro Pinheiro, coordenador de Pesquisas Estruturais e Especiais em Empresas do IBGE.

Desenvolvimento e Expansão do E-commerce e Negócios Digitais

Apesar do número expressivo de negócios que precisaram encerrar suas atividades devido à crise gerada pelo Coronavírus, houve um segmento que se desenvolveu de forma muito acima do esperado desde que a pandemia foi anunciada no Brasil.

O e-commerce chegou a registrar a abertura de mais de uma loja por minuto durante os primeiros meses de 2020 e atingiu números recordes de pedidos, como a marca impressionante de R$6 bilhões de faturamento entre 19 a 27 de novembro, 30% acima do registrado no mesmo período de 2019.

Em março de 2021 houve outro recorde de vendas: o e-commerce realizou o maior número de pedidos em um mês sem campanha ou data comemorativa.

Dentro desde cenário, outros negócios digitais se expandiram além das expectativas, gerando empregos e oportunidades para agências de marketing digital, SEO, desenvolvimento de sites, programadores e freelancers, além de diversas vagas para produtores de conteúdo, designers e outros profissionais da área.

Aumenta o Tempo que as Pessoas Passam Conectadas

A necessidade de se manter em isolamento causou um impacto significativo na vida pessoal das pessoas, inclusive no que diz respeito ao lazer, à vida social e aos momentos de espairecimento, tornando a internet um dos poucos recursos disponíveis.

Usar o Youtube e outros sites para baixar filme ou utilizar os canais de streaming, conversar via WhatsApp ou Zoom e jogar online foram algumas formas que as pessoas encontraram para aliviar o tédio, acalmar as preocupações e suportar a falta de opções de atividades externas ou em grupo.

O resultado disso já é apontado em pesquisas e relatórios mundiais:

O relatório Digital in 2020, realizado pelo We Are Social e Hootsuite, apontou que, no Brasil, o tempo de uso diário de internet foi de 9h17, ficando atrás apenas das Filipinas e da África do Sul, em um ranking de 42 países.

A média global foi de 6h43.

Segundo Kelli Angelini, gerente jurídico do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), "em um dia de 24 horas, gastar 10 horas interagindo com as telas é muito".

Considerações Finais

É possível notar que o impacto do isolamento social e da redução de pessoas causou efeitos distintos e com intensidades variadas a cada núcleo.

Se, por um lado, no macro ambiente a redução de pessoas diminuiu o número de acidentes de trânsito e melhorou questões ambientais, como a poluição, por exemplo, por outro lado, gerou aumento de desemprego, aumento de conflitos familiares e outras questões negativas relacionadas à saúde mental da população que ainda poderão ser percebidas ao longo dos próximos meses e anos.

Alguns setores econômicos e profissionais continuaram se desenvolvendo, na contramão da crise, e foram, justamente, os que não dependiam da circulação massiva de pessoas nas ruas para poder continuar em atividade.

Os reflexos dessas mudanças na sociedade, de modo geral, ainda serão percebidos e analisados ao longo dos próximos anos.

O que você pensa a respeito de tudo isso?

Se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e nos auxiliar na propagação de informação de qualidade.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.