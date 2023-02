Do alívio ao desespero: No litoral, corpo de jovem é reconhecido após aviso de que havia sobrevivido

Apoie o 247

247 - A família de Alexandre Silva Castilho, 24, foi da euforia ao desespero em questão horas: o pai do rapaz foi avisado que seu filho tinha sido encontrado com vida após os deslizamentos no fim de semana que mataram ao menos 50 pessoas no litoral norte de São Paulo. Quando chegou ao hospital para encontrar o rapaz, recebeu outra ligação, agora do IML: o corpo do filho acabara de ser reconhecido.

De acordo com o portal UOL, o desmoronamento da casa em que ele estava, na Barra do Sahy, em São Sebastião, resultou na morte de cinco pessoas, incluindo uma idosa e duas crianças. Alexandre passava férias com outras seis pessoas quando um forte barulho na madrugada de sábado para domingo (19) foi seguido de escuridão e silêncio.

"Em pouco tempo os vizinhos se mobilizaram. O resgate foi muito rápido, só o Alexandre, que dormia, ficou desaparecido", diz Isabela.

