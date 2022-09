Documentos a serem discutidos na próxima sessão plenária do Comitê Central do PCCh são deliberados

O fato aconteceu em reunião realizada na sexta-feira(9) pelo Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) edit

Rádio Internacional da China (CRI) - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta sexta-feira(9) uma reunião para deliberar os documentos a serem apresentados para discussão na sétima sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh.

A reunião, presidida pelo secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, deliberou um projeto de relatório do 19º Comitê Central do PCCh ao 20º Congresso Nacional do PCCh, um projeto de emenda à Constituição do PCCh e um projeto de relatório de trabalho da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh ao 20º Congresso Nacional do PCCh.

Também foi analisado na reunião um relatório sobre a implementação de uma decisão de oito pontos sobre a melhoria da conduta do Partido e do governo pelo Birô Político do 19º Comitê Central do PCCh, e um relatório sobre o trabalho de retificar a prática de formalidades inúteis e reduzir os encargos no nível de base desde o 19º Congresso Nacional do PCCh.

