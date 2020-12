Doença misteriosa deixa centenas hospitalizados no sul da Índia

247 - Pelo menos uma pessoa morreu e 227 foram internadas por causa de uma doença misteriosa no estado de Andhra Pradesh, na Índia. Pacientes têm sintomas como náuseas, convulsões e perda de consciência, de acordo com equipes de saúde locais. A informação foi publicada pela BBC. Do total, 70 receberam alta e outras 157 continuam em tratamento.

Médicos e autoridades descartam por enquanto uma relação entre o coronavírus e as hospitalizações dos últimos dias. Todos os pacientes testaram negativo para coronavírus, informou o ministro da Saúde, Alla Kali Krishna Srinivas.

"As pessoas que ficaram doentes, principalmente as crianças, de repente começaram a vomitar após reclamar de dor dos olhos. Alguns desmaiam ou convulsionam", disse um médico do hospital público de Eluru ao jornal The Indian Express.

O estado de Andhra Pradesh, local do surto da doença desconhecida, é também um dos mais atingidos pelo coronavírus no país, com mais de 800 mil infecções.

