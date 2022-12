Dois a cada dez LGBTQIA+ já foram agredidos em meios de transporte, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que 20% dos 2,8 milhões brasileiros LGBTQIA+ foram agredidos durante deslocamento em suas cidades. A informação foi publicada nesta sexta-feira (16) pela coluna Painel.

Contratado pela Uber, o instituto informou que as vítimas denunciaram apenas 7% dos casos. O percentual aumentou para 16% entre os que utilizaram aplicativos e táxis.

De acordo com o estudo, as vítimas usaram principalmente o suporte do aplicativo para fazer as denúncias.

Mais de 1.000 LGBTQIA+ foram entrevistados nas cinco regiões do País.

