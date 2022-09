Dois astronautas chineses da Shenzhou-14 realizam primeiras atividades extraveiculares

Trata-se da primeira vez que os astronautas da China realizam atividades extraveiculares saindo da cabine do módulo laboratorial Wentian edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China -Segundo informou a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, na sigla em inglês), às 18h26 de 1° de setembro, o taikonauta chinês da Shenzhou-14, Chen Dong, abriu a porta da cabine de ar do módulo laboratorial Wentian. Até as 19h09, Chen Dong e outra astronauta, Liu Yang, saíram com sucesso da cabine da nave espacial.

Até o momento, os dois taikonautas chineses já completaram os trabalhos de instalação dos equipamentos e seguirão as operações subsequentes. Ao mesmo tempo, outro astronauta, Cai Xuzhe, permaneceu na cabine central para apoiar as atividades extraveiculares dos dois colegas.

Trata-se da primeira vez que os astronautas da China realizam atividades extraveiculares saindo da cabine do módulo laboratorial Wentian.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.