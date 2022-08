Dois candidatos estão empatados no Amazonas, diz Ipec

Apoie o 247

247 - Pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta quarta-feira (24) e encomendada pela Rede Amazônica mostrou que os candidatos ao governo do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) e Amazonino Mendes (Cidadania) estão empatados em 30% das intenções de voto.

O candidato Eduardo Braga (MDB) conseguiu 16% dos votos. Ricardo Nicolau (Solidariedade) teve 5%.

Os candidatos Carol Braz (PDT) e Henrique Oliveira (Podemos). Nair Blair (Agir): 1%

Brancos e nulos somaram 9% e não souberam ou não souberam, 6%.

O candidato Dr. Israel Tuyuka (PSOL) não pontuou.

Foram entrevistadas 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022.

