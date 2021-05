Drauzio Varella: “Se tivéssemos comprado a vacina, Paulo Gustavo e outros milhares estariam entre nós”

247 - O médico Drauzio Varella fez um alerta sobre a necessidade de o governo federal acelerar a vacinação e citou a morte do ator Paulo Gustavo como uma das consequências do mau gerenciamento da pandemia do coronavírus no Brasil.

"O mais triste neste caso é que ele perdeu a vida só porque não foi vacinado. Se o ministério da Saúde tivesse comprado vacinas quando estavam disponíveis, ele e milhares de outros brasileiros que se foram ainda estariam entre nós", disse Varella no programa Fantástico desse domingo (9).

O ator também foi solidário com os que necessitam de ajuda nesta pandemia. Amiga de Paulo Gustavo, a médica e diretora Susana Garcia, que dirigiu "Minha mãe é uma peça 3" afirmou que ele fez uma doação de R$ 500 mil para a compra de oxigênio para Manaus, durante o colapso do sistema de saúde na capital durante a pandemia.

Drauzio Varella mandando a real no #Fantástico sobre de quem é a CULPA da morte do Paulo Gustavo e de milhares de brasileiros todos os dias. pic.twitter.com/fSVEw6lm7r — Thiago (@thisarkis) May 10, 2021

