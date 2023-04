Droga que alerta os EUA já é encontrado no Brasil misturado a outras drogas

Apoie o 247

247 - A droga considerada a mais letal nos EUA está circulando em larga escala no Brasil. “O fentanil, um fármaco utilizado para sedações em situações de cirurgia e no trato de dores extremas, tem sido encontrado no país como mistura para potencializar drogas. Há relatos de uso do produto no k2, um canabinoide sintético que ainda é uma incógnita para a polícia, e na cocaína”, informa reportagem do portal Folha de S.Paulo.

A reportagem ainda indica que “o consumo do anestésico como entorpecente já preocupa há anos os Estados Unidos, onde é considerado uma superdroga. De 50 a 100 vezes mais potente do que a morfina, a substância opioide é ameaçadora tanto pela dependência que pode causar quanto pelo risco de morte”.

