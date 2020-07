Dudu Camargo nega envolvimento em desaparecimento de casal e critica cobertura da Record

247 - O apresentador do SBT Dudu Camargo, que nesta quinta-feira (9) recebeu uma intimação policial para dar esclarecimentos sobre o desaparecimento de um casal de fãs dele, negou qualquer envolvimento com o caso nesta sexta-feira (10), segundo o portal F5.

Ele também criticou a cobertura do Cidade Alerta, da Record, que, segundo ele, incentivou a família do casal a procurar a polícia com o objetivo de poder abordar o caso no programa policial.

"Em nenhum momento tive participação nesse desaparecimento, e estou à disposição para a polícia para o que der e vier. Eu trabalho com esse tipo de caso todos os dias, jamais seria hipócrita de ir lá na televisão defender parente de desaparecido, e depois ia cometer uma atrocidade contra jovens", declarou Dudu Camargo no programa A Tarde É Sua, da Rede TV!.

A Record, sobre a acusação do apresentador do SBT contra a emissora, disse que "não realizou, exibiu ou gravou qualquer reportagem sobre o tema".

