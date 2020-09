Duralex, fabricante de pratos “que nunca quebram”, quebrou

247 - A fabricante francesa Duralex, de pratos e copos de vidros famosos por sua resistência, que marcou gerações, anunciou um processo de recuperação judicial nesta sexta-feira (25).

Segundo informações do portal El País, a crise do novo coronavírus acentuou ainda mais a dificuldade financeira da fabricante.

“Perdemos cerca de 60% da receita por conta da baixa nas exportações, que representam cerca de 80% da nossa atividade”, disse o presidente da empresa, Antoine Ioannidès.

