Durante passeio, policial chuta irmã de barranco e tenta matá-la afogada em rio de MS

247 - Allison Tomazelli Barbosa, de 27 anos, foi preso em flagrante após chutar a irmã, de 19 anos, de um barranco e tentar matá-la afogada no rio Miranda, em Guia Lopes da Laguna (MS). Tomazelli é policial militar em Roraima e estava a passeio em Mato Grosso do Sul. A reportagem é do portal G1.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, o policial militar teria chegado no Passo do Touro, local às margens do rio Miranda, e visto a irmã dormindo em um carro. O suspeito entrou no veículo e chamou a irmã, que não acordou. Nesse momento, começaram as agressões contra a jovem.

O policial retirou a irmã do carro, e a agrediu com tapas e empurrões. A luta corporal entre os irmãos continuou até Tomazelli chutar a irmã, que caiu de um barranco de mais de 2 metros.

Uma testemunha disse à Polícia Militar que a jovem desmaiou assim que caiu do barranco. Mesmo desmaiada, o suspeito pulou na margem do rio e continuou a agredir a vítima com tapas no rosto. O policial teria dito que a irmã "estaria fingindo", foi quando começou a afogá-la várias vezes.

Outras duas pessoas tentaram impedir as agressões, mas acabaram sendo chutadas pelo policial. Os relatos das testemunhas apontam que todos que estavam no local tinham ingerido bebidas alcoólicas.

Diante da situação, uma outra testemunha teria acionado os Bombeiros e a Polícia Militar. A vítima foi levada para um hospital em Guia Lopes da Laguna com escoriações e luxações por todo o corpo.

