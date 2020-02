'É um pedido do nosso secretário', diz funcionária sobre censura a livros em Rondônia

Dois áudios atribuídos à gerente de Educação Básica de Rondônia, Rosane Seitz Magalhães, ela afirma que o secretário Suamy Vivecananda Lacerda de Abreudeu ordem para censurar alguns livros em escolas. "Tem muitos livros que não está [sic] de acordo com os nossos alunos", disse. "É um pedido do nosso secretário, tá?" edit

247 - Dois áudios atribuídos à gerente de Educação Básica de Rondônia, Rosane Seitz Magalhães, nomeada sob a indicação do secretário Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu no começo da gestão Coronel Marcos Rocha (PSL), reforçam que o mandatário da pasta mentiu ao dizer que seria falso o memorando-circular onde havia anexo com lista de livros a serem recolhidos pela Educação.No áudio, Rosane Seitz Magalhães afirma que a intenção do recolhimento dos livros era evitar "uma turbulência", de acordo com o jornal Rondônia Dinâmica.

Dentre as obras censuradas estariam “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, e “Os Sertões”.

"Boa noite. Olha, vocês o kit. [...] Porque assim, esse kit foi comprado fechado, porque foi a adesão de uma ata. Então tem muitos livros que não está [sic] de acordo com os nossos alunos. A gente detectou. Só que já havia mandado para as escolas. Eu vou te mandar aqui uma lista dos livros que precisam ser devolvidos para nós urgentemente. Se estiver na CRE [Coordenadoria Regional de Educação] ainda esse livros, não mande para a escola. Na CRE mesmo já pega os técnicos, pega esses livros que estou mandando aqui na caixa, lacra a caixa e envia para mim aqui na Gerência de Educação Básica mesmo. Aqui no primeiro andar [...]".

"Olha, se você pudesse mandar um 'zap' aí pra alguém da CRE para ver se está na CRE ainda seria interessante para que nem vá para a escola. Que assim, é um pedido do nosso secretário, tá? E outra coisa: a Vanusa já deu até uma ideia. Ela já colocou no grupo dos gestores, e os gestores já estão retirando, separando, pondo numa caixa, passando uma fita, e aí a primeira oportunidade já devolve para nós. Que é pra gente devolver para a editora, para a editora substituir. Se você puder fazer o mesmo, a gente agradece. Porque daí evitaria de as pessoas terem contato pra não ficar aquela turbulência toda. Tá bom? Conto com seu apoio, obrigada".

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc/RO) negou a censura. "A Seduc reforça o compromisso com a Educação e reconhece que os livros são obras de autores consagrados mundialmente e cumprem um papel importante para uma construção social. Prova disso, foram os extraordinários resultados dos alunos da rede pública estadual no último Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, além de diversas ações e investimentos que foram feitos recentes para o início do ano letivo".