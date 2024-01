Edu Guedes apresenta queixa-crime por difamação contra Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann

De acordo com o apresentador, foram as "diversas acusações de que ele mantinha um relacionamento [com Ana] enquanto ela era casada" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O apresentador Edu Guedes ofereceu na última segunda-feira (29) uma queixa-crime por difamação contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann. O relato foi publicado no portal G1.

De acordo com o apresentador, foram as "diversas acusações de que ele mantinha um relacionamento [com Ana] enquanto ela era casada" e"em uma data em que Edu ainda mantinha um relacionamento" com outra pessoa.

continua após o anúncio

Alexandre Correa disse, por meio de sua defesa, que não foi notificado sobre a queixa-crime. Ele afirmou que "não retira o que disse" sobre Edu Guedes e Ana Hickmann.

"Em relação ao Eduardo Guedes me processar porque eu estou caluniando uma suposta relação dele com Ana Hickmann, eu reafirmo: no meu entendimento, a anterioridade dessa relação do dia 11 do 11, Anna e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo. Há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: