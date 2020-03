Eduardo Costa critica famosos por palmas a profissionais da saúde: “hipócritas”

Metrópoles - O cantor sertanejo Eduardo Costa gravou um vídeo criticando celebridades como Luciano Huck e Rodrigo Faro que tem se manifestado na campanha de aplausos em apoio aos profissionais de saúde , sobrecarregados por conta do coronavírus.

De acordo com o músico, a atitude dos artistas é muito cômoda e serve para agradar seguidores. “Tem um monte de apresentador rico e com dinheiro sobrando no conforto dos seus lares que estão batendo palma. Hipócritas para um caralho […] Vou falar para vocês: palminha não enche barriga”, disse o cantor.

