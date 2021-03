Efeito Lula: depois de usar máscara e admitir a "Terra redonda", Bolsonaro compra mais vacinas

247 - Após o Ministério da Saúde anunciar nesta sexta-feira (12) a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, vacina russa contra Covid-19, internautas rapidamente apontaram um motivo para a ação de Jair Bolsonaro: o "efeito Lula".

Desde que o ex-presidente teve suas sentenças anuladas e realizou uma histórica entrevista coletiva, Jair Bolsonaro vem surpreendendo com declarações e atitudes controversas.

Crítico das máscaras e das medidas de prevenção ao coronavírus, Bolsonaro apareceu nesta semana em evento oficial utilizando o equipamento de proteção - ele e sua equipe. Depois, Bolsonaro fez sua live semanal com um globo terrestre em cima da mesa, finalmente admitindo a figura "redonda" do planeta Terra.

A compra da Sputnik V, segundo internautas, é o mais novo sintoma do "efeito Lula" no governo federal. O ex-presidente Lula, inclusive, chegou a negociar com outros países a compra de imunizantes, assumindo de vez a liderança do país em meio à pandemia.

Veja as repercussões:





Efeito lula em rapaziada — Apocalíptica (@_Apocaliptica) March 12, 2021









Me ajudem aqui. Depois do discurso do @LulaOficial, o borsalino já:



1) Colocou máscara;

2) Comprou um globo terrestre redondinho;

3) Assinou a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputinik V.



Será que ele também vai demitir o Pazuello? — Sônia Lansky da ColetivA (@BhColetiva) March 12, 2021

Lula falou, Bolsonaro colocou máscara e Pazuello caiu na borda da terra plana. — marcia tiburi (@marciatiburi) March 12, 2021

O presidente se reuniu com fundo que financiou a vacina Sputinik V pedindo a venda de vacinas para o Brasil. Também escreveu para o governo chinês pedindo para não interromper o fornecimento de insumos para produção de vacinas no Brasil.



O presidente LULA, é claro! — Helder Salomão (@heldersalomao) March 12, 2021

Efeito Lula! Curiosamente, Ministério da Saúde anunciou compra de 10 milhões de doses da Sputnik V.

O pai tá ON! @LulaOficial https://t.co/eEzM0U3UgR — José Guimarães (@guimaraes13PT) March 12, 2021

Efeito Lula é pouco, hahaha https://t.co/HvtPYIf9Zf — Marcos Lima (@mlimafox) March 12, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.