Ellen Jabour volta a criticar falas políticas em shows e teme rebelião: “fico com medo de nem sobreviver”

"Fico com medo de nem sobreviver, ou ser espancada", disse edit

247 - Ellen Jabour, 44 anos, concedeu entrevista ao portal Splash e definiu a postagem em que critica posicionamentos políticos durante show como um "tweet infeliz", justificando que muitos não quiseram entender seu ponto de vista.

"Falei que não gosto quando os músicos falam de política. Usei a palavra 'falam' para dizer que não gosto quando eles param a música para falar do assunto. Não disse que não gosto quando cantam. Cantar política faz parte, quase toda banda faz isso".

“As pessoas vão embora porque ficam com medo de uma rebelião. Você está no meio da multidão. Fico com medo de nem sobreviver, ou ser espancada. Isso por conta da segmentação que a política causa. O show não é isso, é o momento de união das pessoas”, acrescentou.

Relembre o caso:

A modelo Ellen Jabour foi bastante criticada nas redes após cobrar que artistas sejam “isentões” em seus shows.

Ela compartilhou uma matéria da Rolling Stone sobre o tom político da banda Rage Against the Machine e criticou o engajamento político do grupo, citando como exemplo negativo a postura de Roger Waters.

Os internautas ressaltaram a falta de coerência da modelo, pois tanto Waters como a banda Rage Against the Machine sempre usaram o tom crítico em suas canções.

Na sequência, ela ainda culpou os internautas pela falta de interpretação de texto:

