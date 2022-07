Elon Musk teve gêmeos no ano passado com executiva de sua empresa

Apoie o 247

247 - O bilionário Elon Musk teve gêmeos no ano passado com Shivon Zilis, executiva da empresa Neutralink, na qual Musk é CEO. A revelação foi feita pelo portal Business Insider com base em documentos. Com isso, o também CEO da Tesla tem agora nove filhos conhecidos. A reportagem é do portal Exame.

Segundo o portal, Musk e Zilis entraram com uma petição em abril para incluir o sobrenome do pai e colocar o sobrenome da mãe no meio na certidão das crianças. A ordem teria sido aprovada por um juiz em Austin, Texas, em maio deste ano. Os nomes foram preservados pela reportagem para proteger a privacidade das crianças.

Os "novos" filhos de Musk nasceram semanas antes do seu segundo filho com Grimes, que foi gestado por uma barriga de aluguel. A cantora e Musk se separaram em setembro de 2021 após um relacionamento de três anos. Questionado pela Business Insider, Musk e Zilis não responderam.

Os sete filhos conhecidos de Musk são: Vivian, Griffin, Damian, Kai e Saxon Musk (frutos do casamento com Justine); e X Æ A-Xii e Exa Dark Sideræl, com a cantora Grimes. Musk defende em declarações que é preciso trazer mais pessoas para o mundo. Isso pode ter relação com a quantidade de filhos do bilionário.

