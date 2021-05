Em meio à pandemia, "fungo branco" é a nova preocupação na Índia

Trendsbr - Depois do alarde causado pelos casos do perigoso fungo preto entre os pacientes com covid-19 na Índia, agora o que está preocupando é a infecção por “fungo branco” (na verdade é o causador da candidíase) potencialmente mais letal. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Independent na última sexta (21/5).

Na última quarta (19/5), foram registrados quatro casos de “fungo branco”, nomenclatura errada, já que corresponde ao fungo da candidíase, numa faculdade de medicina administrada pelo governo em Patna, capital do estado de Bihar, no leste da Índia.

O fungo negro, que se aproveita da baixa imunidade causada pelo novo coronavírus, já matou mais de 200 indianos e infectou pelo menos 7.000, levando o ministério da saúde do país a pedir aos estados que declarem epidemia, diz o The Independent.

Segundo o microbiologista S N Singh, do Hospital e Faculdade de Medicina de Patna, citado pelo jornal, todas as quatro pessoas infectadas com candidíase apresentaram sintomas semelhantes aos da covid-19, mas não apresentaram testes positivos para a doença.

Singh afirma ainda que os pacientes com “fungo branco” sofreram danos nos pulmões semelhantes aos da infecção pelo coronavírus.

“Depois que o ‘fungo branco’ foi detectado, os pacientes foram tratados com medicamentos antifúngicos e desde então mostraram melhora na condição”, relata o microbiologista indiano.

Os funcionários da faculdade também se mostraram preocupados porque a candidíase se espalha mais facilmente para outras partes do corpo, incluindo unhas, pele, estômago, rim, cérebro, partes íntimas e boca, do que o fungo preto.

Ainda não houve nenhum outro caso de “fungo branco” em outras partes da Índia, esclarece o The Independent.

Um funcionário do Hospital e Faculdade de Medicina de Patna, citado pelo periódico britânico, conta que, assim como ocorre na covid-19, o nível de saturação de oxigênio de um dos quatro pacientes detectados com candidíase caiu muito.

“Esse paciente era um médico que foi internado num hospital privado após apresentar sintomas de covid-19. Ele deu negativo para coronavírus, mas seu pulmão estava infectado. Por isso, um parente próximo se aproximou de nós e o trouxe aqui. Fizemos alguns testes e detectamos ‘fungos brancos’”, revela o funcionário, que não foi identificado.

Vale dizer que esse tipo de fungo é mais perigoso para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, incluindo diabéticos e quem toma remédios esteroides por um longo período de tempo, justamente um dos tratamentos usados para casos graves de covid.

