Em ofício, conselho de saúde indígena relata mortes de crianças Yanomami com sintomas de coronavírus em Roraima

247 - O Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuanna (Condisi-YY) elaborou um ofício, assinado pelo presidente do órgão, Júnior Hekurari Yanomami, apontando que nove crianças morreram com sintomas de coronavírus em duas comunidades na Terra Indígena (TI) Yanomami, no estado de Roraima. De acordo com o presidente do conselho, foram registradas quatro mortes na comunidade Waphuta, duas delas no último dia 25 e outras cinco em Kataroa, região do Surucucu, em Alto Alegre, Norte de Roraima. O dirigente informou que os postos de saúde da região estão fechados há cerca de dois meses.

Segundo o portal G1, o Ministério da Saúde confirmou ter recebido um comunicado e disse que "está verificando junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami a veracidade das informações. O Dsei encaminhou uma equipe aos locais para averiguar a situação, mas ressalta que, até o momento, os óbitos não foram confirmados para Covid-19".

Relatório inédito produzido por uma rede de pesquisadores e líderes Yanomami e Ye'kwana havia apontado que, de agosto a outubro, a pandemia de coronavírus avançou 258% na Terra Indígena Yanomami - o número de casos confirmados no território aumentou de 335 para 1.202. O teor do documento foi publicado em novembro.

