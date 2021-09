Em pé de guerra, Bolsonaristas desconfiam de Zé Trovão: “quer aparecer” (áudio)

Defensores de Jair Bolsonaro (sem partido) levantaram suspeita sobre as verdadeiras intenções do líder emergente da militância bolsonarista edit

Portal Metrópoles - Defensores de Jair Bolsonaro (sem partido) levantaram suspeita sobre as verdadeiras intenções do líder emergente da militância bolsonarista, Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão.

O diálogo ocorreu no dia 9 de setembro (quinta-feira), durante uma sala virtual sobre o movimento dos caminhoneiros, supostamente comandado por Trovão. O Metrópoles teve acesso à íntegra do conteúdo gravado por um dos usuários presentes.

O espaço de conversa foi criado dentro do ClubHouse – nova rede social exclusiva de áudio –, onde dois participantes desconfiaram da legitimidade do manifestante foragido da Polícia Federal ao sugerirem que há algo por trás das declarações do militante que estaria no México.

“Eu também acho que tem figuras bizarras, principalmente esse Zé Trovão. Acho que ele é um cara bizarro, tá? Eu acho que ele tá aproveitando o momento aí pra se aparecer também. Já passou demais”, afirmou o perfil atribuído a Dhiego Oliveira.

A declaração foi em resposta à uma sustentação da usuária identificada como Fabiana Barroso, “advogada, de direita” e que ostenta fotos nas redes sociais com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e com ex-chanceler Ernesto Araújo. Ela reclamou da militância governista que tem se mobilizado contra a prisão de Zé Prisão, mas que precisa defender a soltura do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ).

Leia a íntegra da matéria no portal Metrópoles





