Em postagem, família diz que Faustão teve prioridade na fila de transplante por atender todos os critérios

247 - A família de Fausto Silva explicou os motivos pelos quais o apresentador teve prioridade no transplante de rim pelo Sistema Único de Saúde. O esclarecimento foi feito na página Faustão do Meu Coração, criada pela esposa de Faustão, para conscientizar sobre o tema. Faustão entrou na fila de transplante de rim no dia 6 de fevereiro, ocupando a 13ª posição da lista.

A publicação cita uma portaria do governo do estado de São Paulo sobre os transplantes. “No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido”, diz a página, lembrando que Fausto passou por um transplante de coração no ano passado.

De acordo com a checagem do jornal O Globo, o painel do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), atualizado nesta terça-feira, tinha 38,9 mil pessoas – 20,5 mil delas apenas em São Paulo, de onde é Faustão.

No caso de transplantes de rim, há o diferencial de existirem dois tipos de doadores que podem viabilizar o procedimento: os vivos (parentes ou não) e os falecidos. No caso de pessoas que faleceram, o órgão entra no SNT e segue a fila de espera nacional. Essa fila é única e engloba pacientes da rede pública e privada. Porém, não funciona apenas por ordem de chegada. São levados em conta critérios técnicos, como tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade, distintos para cada órgão.

