Em vídeo emocionante, comandante de aeronave presta homenagem a médicos com destino a Manaus

247 - Em vídeo emocionante espalhado em redes sociais, um comandante de aeronave presta homenagem a médicos que estavam em um voo com destino a Manaus para auxiliarem no combate ao coronavírus na região.

O comandante se apresenta e cita nominalmente cada um dos médicos presentes no voo. Após pedir para que os profissionais se levantassem, o comandante fala: "todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Cada um deles está deixando sua família em casa, mudando de cidade e embarcando em uma missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar e ajudar o Brasil a superar a pandemia de coronavírus, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis anônimos que trocaram a capa pelos jalecos e, assim, merecem os créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas".

Manaus é uma das regiões mais afetadas no Brasil pela Covid-19. Por lá, o sistema de saúde já está sufocado com o constante aumento do número de casos.

Assista ao vídeo:

O comandante de um voo da @VoeGOLoficial prestou homenagem aos médicos que estavam a caminho de Manaus, deixando suas famílias, a fim cooperar na luta contra o Coronavírus, na cidade que está com o sistema de saúde em colapso.



Vídeo emocionante 💚 pic.twitter.com/rOo7ffFAFC — Leandro Barbosa (@Barbosa_Leandro) May 4, 2020

