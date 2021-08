Em vídeo, pastor André Valadão faz piada com nanismo e é criticado

Associação de Nanismo Brasil (Annabra) se manifestou e pediu que as pessoas não se calem diante do caso edit

Por Leo Dias, Metrópoles - A delegada da Associação de Nanismo Brasil (Annabra), Livia Vasconcelos, está de olho no pastor Andre Valadão. Na última sexta-feira (13/8), ele chamou a atenção de internautas ao responder uma pergunta enviada por um de seus seguidores no Instagram. Na ocasião, ele foi acusado de fazer piada sobre pessoas com nanismo.

“Pastor, estou namorando uma anã. Será que é presente de Deus ou só uma lembrancinha?”, perguntou o seguidor. Valadão deu uma risada e respondeu “que não poderia falar assim com uma anã”. “Tem gente que é grande demais e tem gente que é pequena demais, ué? Não pode falar assim não, mas é engraçado”, disse ele. Na legenda da publicação, o pastor escreveu: “Gente! Dádiva de Deus é dádiva de Deus! Agradece!”. Logo depois, Valadão foi criticado por dizer o termo “anão” de forma pejorativa.

