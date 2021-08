Embraer realiza seu 1º voo de avião com motor elétrico (vídeo)

Segundo fabricante, o projeto do EMB-203 Ipanema contou com cooperação tecnológica entre várias empresas brasileiras e tem como objetivo avaliar soluções viáveis para a propulsão aeronáutica 100% elétrica e mais sustentável edit

Sputnik Brasil - Nesta sexta-feira (13), a Embraer anunciou a realização de seu primeiro voo com um avião elétrico, o EMB-203 Ipanema, produzido pela fabricante no Brasil.

O voo aconteceu na unidade em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, e a fabricante afirma que ele foi realizado "especificamente para analisar novas tecnologias e soluções que possibilitem a propulsão aeronáutica 100% elétrica e mais sustentável".

Segundo a publicação, nas primeiras avaliações, foram observadas características primárias como potência, desempenho, controle, gerenciamento térmico e segurança de operação.

"O primeiro voo de uma aeronave é sempre um marco importante, e a decolagem do nosso primeiro avião elétrico de zero emissões simboliza também a relevante contribuição das nossas equipes e parceiros para a transição energética do setor", disse Luis Carlos Affonso, vice-presidente de Engenharia, Desenvolvimento Tecnológico e Estratégia Corporativa da Embraer.

O projeto de cooperação tecnológica utilizou sistema motopropulsor elétrico da WEG e um conjunto de baterias financiadas pela EDP, que foram integradas ao EMB-203 Ipanema.

O modelo faz parte da história da fabricante e se tornou, em 2004, o primeiro avião do mundo certificado e produzido em série para voar com um combustível de fonte renovável, o etanol.

"Temos o compromisso de buscar as soluções que viabilizam o futuro de uma aviação mais sustentável e a inovação desempenhará um papel fundamental nesta jornada", complementou Affonso.

De acordo com a fabricante, a Embraer possui um programa contínuo de desenvolvimento tecnológico que tem resultado em ganhos de eficiência no desempenho das aeronaves, reduzindo seu consumo e emissões de gases que contribuem para o aquecimento global.

