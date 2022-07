Empiricus nega relação com vídeo anônimo contra o TC

A plataforma de conteúdo financeiro disse que nega "veementemente as acusações formuladas pelo Sr. Pedro Albuquerque, em nome do TC (Traders Club)" edit

247 - A Empiricus afirmou nesta quarta-feira (27) não ter relação com o vídeo anônimo que circula na internet contendo acusações contra a sua concorrente Traders Club (TC). O vídeo, distribuído em grupos de WhatsApp em 28 de junho, mostrou uma mulher com maquiagem de palhaço dizendo que o TC manipula ações na Bolsa de Valores.

A Empiricus disse que nega "veementemente as acusações formuladas pelo Sr. Pedro Albuquerque, em nome do TC, imputando aos diretores da Empiricus a autoria de um vídeo apócrifo divulgado em junho deste ano". "Em nenhum momento a Empiricus ou seus diretores deixaram de cumprir com os deveres pertinentes e inerentes a sua atividade e/ou com a legislação", continuou.

"As conversas apresentadas, que alegadamente teriam sido encaminhadas ao TC por um hacker, não são verdadeiras e não representam uma interlocução entre os Srs. Caio Mesquita e Felipe Miranda, e entre esses com terceiros. Todas as medidas e providências cabíveis já estão sendo adotadas para a preservação dos seus direitos", acrescentou.

Do fechamento do mercado em 27 de junho, um dia antes de o vídeo começar a circular, até esta segunda-feira (25), as ações do TC negociadas na Bolsa de Valores diminuíram 45%.

